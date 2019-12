Holly e Benji torna in tv: a Natale arriva Capitan Tsubasa con una nuovissima serie

Trasmessa da oltre 40 reti televisive in tutta Europa e dalle principali emittenti mondiali, la serie calcistica fra le più amate al mondo sta per tornare sul piccolo schermo. Nato come manga nel 1981, Capitan Tsubasa è divenuto l'idolo di un'intera generazione in oltre trent’anni di successi. La determinazione di Tsubasa Oozora, l’amatissimo protagonista noto come Holly al pubblico italiano, e la sua straordinaria tecnica calcistica hanno ispirato migliaia di giovani che oggi giocano tra le file delle maggiori squadre di calcio europee.



VIZ Media Europe riporta sugli schermi europei la fantastica storia di Tsubasa scegliendo partner d’eccezione quali Rainbow, che si occuperà dell’entusiasmante programma di licensing del brand in Italia.



«Siamo orgogliosi di rilanciare uno dei franchise più emblematici al mondo e presentarlo alla fan community originale e alle nuove generazioni», commenta Aâdil Tayouga, EMEA TV Series / Films & Licensing Executive Manager at VIZ Media Europe.



La fitta programmazione televisiva prevede, fra le altre reti, le principali emittenti free Italia 2, Boing, Cartoon Network, e l’appuntamento per il debutto ufficiale della serie è fissato per il 23 dicembre su Italia 1 alle 13:45, fascia oraria ottimale per la serie. I 52 episodi di 25 minuti seguono le avventure del giovane prodigio del calcio sia nella scuola elementare (episodi da 1 a 28) che in quella secondaria (da 29 a 52).



A livello europeo la serie conquisterà i palinsesti delle maggiori reti dedicate all’infanzia: TF1 in Francia, Cartoon Network in Turchia, Biggs in Portogallo, Viasat 6 in Ungheria, ProSieben in Germania, TVP in Polonia e molte altre. © RIPRODUZIONE RISERVATA