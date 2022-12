I Fatti Vostri, perché il talk di Salvo Sottile non è andato in onda? Il motivo del cambio programma di Rai 2. Ecco quando torna

I Fatti Vostri in pausa (forzata). La Rai cambia il palinsesto, di nuovo ma stavolta non c'entrano i mondiali in Qatar. Alle 11.10 i telespettatori fedeli del talk condotto da Salvo Sottile con Anna Falchi e con vari protagonisti dello spettacolo, sono rimasti delusi nel non vedere il loro programma su Rai 2. Per le attesissime previsioni astrologiche di Paolo Fox bisognerà attendere qualche giorno.

I fatti Vostri, stop per due puntate: il motivo

Ma quale è il motivo? La "colpa" è della Coppa del Mondo di Sci Alpino femminile, e precisamente alla diretta di Bormio, in provincia di Sondrio. La telecronaca dell’evento durerà fino alle ore 13:00, di conseguenza I Fatti Vostri non andrà in onda nemmeno nella sua versione ridotta, visto subito dopo la diretta della competizione la linea passerà al TG2 Il Stesso destino per I fatti Vostri anche domani. Il 29 ci sarà infatti il Super G maschile, sempre in diretta da Bormio.

Quando torna

Quindi quando torna lo show di Salvo Sottile? Il 30 dicembre e sarà l'ultimo appuntamento del 2022. Essendo il 31 un sabato infatti I Fatti vostri non andrà in onda e tornerà su Rai 2 alunedì 2 gennaio.