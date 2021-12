«I fratelli De Filippo» fanno boom in tv, vince Napoli: «Il miglior risultato degli ultimi 10 anni»

Il film di Sergio Rubini I fratelli De Filippo, dedicato alla storia di Peppino, Titina ed Eduardo, ha vinto la sfida Auditel di ieri raccogliendo su Rai1 una media di 3 milioni 944 mila telespettatori, pari al 20.3% di share e battendo Caduta Libera Campionissimi che su Canale 5 ha ottenuto 2 milioni 384 mila spettatori pari al 13.4%.

«È il miglior risultato per il cinema in tv negli ultimi dieci anni»: il produttore Agostino Saccà festeggia il risultato del film I fratelli De Filippo, diretto e sceneggiato da Sergio Rubini, che ieri su Rai1 ha sfiorato i 4 milioni di spettatori superando il 20% di share.

«Il film - spiega Saccà che lo ha prodotto con la sua Pepito - è stato nei trending topic di Twitter per tutta la serata, raccogliendo l'apprezzamento di un pubblico pregiato e dinamico come quello dei social. E poi siamo stati travolti dai messaggi di ffetto del pubblico e degli amici. Un po' - ammette - ce lo aspettavamo, dopo i 10 minuti di applausi alla Festa di Roma e i 12 minuti al teatro San Carlo, davanti a un pubblico attento e difficile come quello napoletano, geloso custode della sua memoria collettiva».

I fratelli De Filippo è arrivato su Rai1 dopo l'uscita evento di tre giorni al cinema, il 13, 14 e 15 dicembre: «Anche in sala è stato il secondo incasso il primo giorno, il primo il secondo giorno e il poi il terzo. Per un'uscita 'regolare' - spiega Saccà - avremmo dovuto aspettare maggio, vista la 'fila' dei titoli penalizzati in questi mesi difficili dalle chiusure. La Rai, che ha visto il film, ci ha chiesto di fare un regalo di Natale ai telespettatori, e il pubblico ampio e generalista di Rai1 ci ha premiato. Per di più a fronte di una concorrenza che ormai abbraccia 40-50 reti».

Nel futuro della Pepito i nuovi progetti di Rubini, Luca Lucini, Paolo Franchi e l'opera prima di Neri Marcorè da regista, titolo provvisorio 'Zamora' (dal nome del celebre portiere spagnolo), «una storia di amore e di amicizia in cui due solitudini si salvano», conclude il produttore.

«Siamo estremamente soddisfatti dell'operazione culturale sulla storia della dinastia teatrale della famiglia De Filippo, una delle colonne portanti della cultura italiana contemporanea, alla quale il pubblico televisivo ha risposto con entusiasmo». È il commento di Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, alla performance del film I fratelli De Filippo, che ieri ha raccolto su Rai1 quasi 4 milioni di spettatori e oltre il 20% di share. «La qualità della regia di Sergio Rubini, la bravura degli interpreti e l'accuratezza della produzione - sottolinea Del Brocco - sono gli ingredienti di eccellenza che hanno dato questo bel successo che Rai Cinema e Pepito, grazie alla disponibilità di Rai1, hanno scelto, dopo un passaggio evento nelle sale, di offrire al grande pubblico della televisione in via esclusiva. L'ennesima scommessa vinta grazie al gioco di squadra Rai».

Questa la trama del film. È l'inizio del Novecento e i tre fratelli Peppino, Titina ed Eduardo vivono con la bella e giovane madre, Luisa De Filippo. In famiglia un padre non c'è, o meglio si nasconde nei panni dello «zio» Eduardo Scarpetta, il più famoso, ricco e acclamato attore e drammaturgo del suo tempo. Scarpetta, pur non riconoscendo i tre figli naturali, li ha introdotti fin da bambini nel mondo del teatro. Alla morte del grande attore, i figli legittimi si spartiscono la sua eredità, mentre a Titina, Eduardo e Peppino non spetta nulla. È la storia raccontata dal film-evento «I fratelli De Filippo», in onda in prima visione su Rai1 giovedì 30 dicembre alle 21.25, con la regia di Sergio Rubini. Ai tre giovani Titina Eduardo e Peppino, «zio» Scarpetta ha trasmesso un dono speciale, il suo grande talento, che invece non è toccato al figlio legittimo Vincenzo, anche lui attore e drammaturgo, diventato titolare della compagnia paterna. Il riscatto dalla dolorosa storia familiare passa per la formazione del trio De Filippo, sogno accarezzato per anni da Eduardo e dai suoi fratelli e finalmente realizzato, superando difficoltà e conflitti. Quella dei De Filippo è la storia di una ferita familiare che si trasforma in arte. E di tre giovani, che, unendo le forze, danno vita a un modo del tutto nuovo di raccontare la realtà con uno sguardo che arriva fino al futuro.