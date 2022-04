I Gemelli di Guidonia ospiti a Oggi è un altro giorno, ma sono bloccati in autostrada

I Gemelli di Guidonia, la rivelazione di Tale e Quale Show, sono gli ospiti attesi a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. Non appena inizia la trasmissione, però, la conduttrice si collega con il trio telefonicamente per avere notizie perché non sono ancora riusciti a raggiungere lo studio. Gli artisti sono in coda, bloccati in autostrada, e non riescono ad arrivare in tempo.

I Gemelli di Guidonia a Oggi è un altro giorno

I Gemelli di Guidonia sono tre fratelli, non gemelli, che cantano in maniera polifonica e reinterpretano le canzoni più famose. Sono ormai un gruppo affermato nel mondo della spettacolo e della televisione. Il loro scopritore è stato Fiorello, che in occasione del suo vecchio show Edicola Fiore, durante una puntata di quasi dieci anni fa, 2013, invitò appunto i tre fratelli Acciarino, Pacifico, Gino e Eduardo, ribattezzandoli appunto I Gemelli di Guidonia.