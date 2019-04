I Simpson compiono trent'anni, su Fox nasce un canale per celebrarli

Mercoledì 24 Aprile 2019, 14:42 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 15:00

Per festeggiare i 30 anni dall’arrivo in Italia della famiglia “in giallo” più famosa di sempre e in attesa della partenza degli episodi della 25esima stagione, Fox lascia il telecomando nella mano a quattro dita di Homer e dedica un canale intero ai Simpson.Fox Simpson Domination andrà in onda su Fox+1 (Sky, 113) dal 25 aprile al 2 maggio. Una maratona no stop che ripercorrerà i migliori momenti della famiglia più amata d’America e che culminerà con la messa in onda dei primi 4 episodi della venticinquesima stagione alle 21.50 del 2 maggio su Fox (Sky, 112), in simulcast con Fox Animation (Sky, 127).Una settimana dedicata alla serie d’animazione nata dalla mente di Matt Groening, specchio della società moderna, ormai diventata la serie più longeva d’America. Sarà un’occasione per rivivere i momenti più divertenti e iconici della famiglia in giallo e l’opportunità per rivedere episodi memorabili come "Il viaggio misterioso di Homer" dove il capofamiglia comincia ad avere delle allucinazioni dopo aver mangiato il terribile peperoncino killer del Guatemala e si troverà a conversare con il suo spirito guida, un coyote, oppure l’episodio "HOMR" in cui Homer si trasforma in una cavia da laboratorio e si scoprirà a cosa è dovuta la sua stupidità: a un pennarello nel cervello. O ancora "Due pessimi vicini di casa" durante il quale Homer è alle prese con un vicino di casa molto particolare, George W. Bush.Guest star degli episodi provenienti dal mondo del cinema e della tv saranno Lisa Kudrow, Jerry Springer, Alec Baldwin, Ron Howard. Ci saranno anche esponenti del mondo musicale come Cyndi Lauper ed Elton John.Da giovedì 2 maggio alle 21.50, poi, andrà in onda su FOX (112, Sky) la stagione 25 della serie che ha vinto tre Primetime Emmy Awards. Fra gli episodi imperdibili di questa stagione, quello in cui Homer si risveglia in un mondo interamente costruito con i Lego, il cui titolo è "Mattoncino" come me ed è il 550° episodio della serie (ventesimo di questa stagione). Nell’episodio 10, "Sposata con il blob", ci sarà invece un commovente tributo al celebre regista d’animazione Hayao Miyazaki.