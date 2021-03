I Soliti Ignoti, Caterina Balivo "protesta" in diretta: «No, questo no». Amadeus reagisce così. Terminato il programma di Rai1 condotto da Amadeus. Ospite-detective, Caterina Balivo che - come ogni sera - ha giocato per donare il montepremi in beneficenza.

L'indagine di Caterina Balivo, però, è iniziata in salita. La conduttrice ha preso qualche abbaglio e tra qualche errore e imprevisto, è arrivata all'ultimo ignoto con zero euro e senza nessun indizio disponibile. La conduttrice, però, indovina il mestiere dell'ultimo concorrente e conquista 35mila euro per la fase finale. A quel punto, Amadeus - prima di far entrare il parente misterioso - svela le identità di tutti ignoti.

APPROFONDIMENTI LA SERATA Caterina Balivo compie 41 anni, festa di compleanno con Belen... DOMENICA IN Domenica In, Caterina Balivo si commuove: «Ho lasciato Vieni da... L'INTERVISTA Caterina Balivo, cosa c'è nell'armadio: «Le...

E quando arriva alla concorrente numero cinque, Caterina "protesta". Ma andiamo con ordine. Amadeus spiega: «L'ignoto aveva detto 'la temperatura è fondamentale'. La temperatura del motore per far volare un aereo è fondamentale ed è lei la pilota di aerei». A quel punto, Caterina replica: «No, questo no Ama. Questo era difficile. Negli altri non sono stata attenta, ma questo non l'avrei mai indovinato. Era difficile». Amadeus sorride e replica: «Non c'è nulla di impossibile ai Soliti Ignoti». Alla fine, Caterina Balivo indovina il parente miseterioso e dona in beneficenza 35mila euro. Domani si torna a giocare su Rai1.