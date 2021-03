I soliti ignoti, il risultato inaspettato del concorrente. Amadeus basito: «Non ci credo...»

I soliti ignoti, il risultato incredibile del concorrente. Amadeus basito: «Non ci credo...». Terminata la puntata del programma di Rai1 condotto da Amadeus. Concorrente-detective del giorno, Giorgio Lupano, ex volto della soap Il Paradiso delle Signore. Come ogni sera, si gioca per devolvere il montepremi all'Istituto Spallanzani di Roma.

APPROFONDIMENTI MISUNDERSTANDING I soliti ignoti, la risposta "incredibile" di Piero... MOMENTO HOT I soliti ignoti, la confessione inaspettata del concorrente. Amadeus,... L'IRONIA Amadeus sbotta con la concorrente ai Soliti Ignoti: «Ma...

Amadeus ha aperto la puntata con un pensiero alle 103mila vittime italiane di covid, nella prima Giornata nazionale della memoria. Poi, inizia l'indagine. Lupano sorprende tutti. Dopo giorni in cui nessuno degli ospiti vip è riuscito a vincere il montepremi, l'attore piemontese indovina una alla volta le identità di tutti gli otto ignoti, arrivando alla fase finale del parente misterioso con la cifra record di 250mila euro. Amadeus, incredulo, commenta: «Non ci credo, hai fatto filotto. Bravissimo».

Lupano non delude neanche al parente misterioso. Dimezza con il grado di parentela e il dubbione, ma alla fine indovina l'ignoto esatto e dona all'Istituto Spallanzani 62.500 euro. Tripudio su Twitter: «Bravissimo, grande donazione nel giorno della memoria». E ancora: «Bravo Lupano, un vero signore».

Ultimo aggiornamento: 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA