Iannacone torna su Rai3 al sabato in prima serata con "Che ci faccio qui”

Dal 9 aprile torna su Rai3 in prima serata la nuova serie di “Che ci faccio qui”, il programma

ideato e condotto da Domenico Iannacone. Periferia, ambiente, legalità, immigrazione,

accoglienza, diventano i sentieri attraverso i quali vengono tracciate le storie dei protagonisti di

questa stagione. Un viaggio in cinque puntate che conduce il telespettatore tra le pieghe di

un’umanità fragile e vulnerabile.

I titoli dele puntate sono: "Ti amo ancora" (nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo), "Nelle tue mani" (a Firenze e Trieste), "L'amore perduto" (periferia est di Roma), "La polvere negli occhi" (Taranto), "Oltre la notte" (Val di Fiemme).

«Nel nuovo ciclo di puntate sono andato a indagare tra le pieghe di un'umanità fragile e vulnerabile - spiega Domenico Iannacone - una sorta di fotografia prima del frastuono delle bombe della guerra che da oltre un mese stanno cambiando il nostro modo di guardare, che ci hanno riportato a interrogarci sul passato e sul futuro, sulle categorie fragili, su chi vive ai margini e chi si batte per gli ultimi. Ma per farlo - prosegue Iannacone - non occorre, a mio modesto avviso, essere morbosi: i protagonisti sono uomini e donne che hanno deciso di andare controcorrente, sfidando le opinioni, i giudizi e i pregiudizi altrui. I luoghi diventano protagonisti, ad esempio le città o alcune periferie, pezzi di terra sganciati dal mondo, luoghi ai margini della società, dove la distanza dal centro diventa spesso un confine invalicabile».