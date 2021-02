Zlatan Ibrahimovic riceve il Tapiro d'oro: «Sanremo? Ora penso a giocare»

Non basta la sconfitta nel derby per 3-0 con l’Inter, il primato perso in classifica e la polemica continua sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Per Zlatan Ibrahimovic è arrivato anche un Tapiro d’oro. L’ennesimo di una lunga personalissima collezione. Siamo a quota sei per la precisione. Un riconoscimento che Ibra ha fatto suo con un sorriso compiaciuto.

Intercettato da Valerio Staffelli per le via di Milano, l’attaccante del Milan è tornato a parlare della partita persa malamente contro l’Inter di Romelu Lukaku. Una brutta sconfitta: “È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo". Poi una battuta segno anche nei momenti di difficoltà non bisogna abbattersi: “Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”.

Infine la polemica sulla presenza dell’attaccante svedese a Sanremo per quattro serate sicure. Al momento non si sa come si comporterà Ibra in occasione della seconda serata, quella di mercoledì 3 marzo, quando il Milan giocherà a San Siro contro l’Udinese alle 20.45. Ma all’amico Valerio Staffelli non ha voluto rivelare niente, nessun particolare: “Per ora sono concentrato sulle partite”.

Ma la sua presenza al Festival della canzone, con una situazione di classifica diversa rispetto a un mese fa, sta mettendo in serio imbarazzo il Milan. Per i tifosi la società di Via Aldo Rossi dovrebbe vietargli di andare.

