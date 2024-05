Ida Di Filippo, chi è l'agente di Casa a prima vista: il lavoro da commessa, il fidanzato (più giovane) infermiere e come è stata scelta per il programma

Ida Di Filippo è per molti la vera star di "Casa a prima vista", il programma di Real Time che ha conquistato milioni di telespettatori in Italia. L'agente immobiliare di Salerno è una dei tre dell'edizione di Milano, insieme a Mariana D'Amico e Gianluca Torre. Il trio di Roma è invece composto da Corrado Sassu, Nadia Mayer e Blasco Pulieri.

Chi è Ida Di Filippo: età, fidanzato e Instagram

Ida Di Filippo ha 42 anni (classe 1982) ed è originaria di Salerno.

Nelle sue interviste ha raccontato di aver fatto tanti lavori nella sua carriera perché «amo cambiare», dice. Tra questi, anche quello di commessa. È diventata agente immobiliare solo di recente, dopo essersi trasferita a Milano per seguire il fidanzato. Su suggerimento di un'amica si è presentata ai casting di "Casa a prima vista" e «inaspettatamente sono stata scelta», ha detto. «Adesso la gente mi ferma per strada o al supermercato, è ancora una sensazione molto strana». E sul futuro, pensa già a nuovi programmi «anche se adesso mi tengo stretto Casa a prima vista», le sue parole in un'intervista alla Rai. Attualmente comunque continua a fare l'agente immobiliare, così come i suoi due colleghi Mariana D'Amico e Gianluca Torre.

Chi è il fidanzato

Il fidanzato di Ida Di Filippo si chiama Pietro Albano ed è un infermiere di otto anni più giovane (34 lui, 42 lei). «È stato il primo vero bivio della mia vita, stavamo insieme da un anno e mezzo e ho dovuto decidere se lasciare tutto e seguirlo a Milano», ha raccontato. La sua scelta è stata anche la sua fortuna, perché a Milano è stata scoperta per il programma tv che l'ha lanciata. La sua pagine Instagram è ida_di_filippo e conta 170mila follower.