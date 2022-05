L'Isola dei Famosi si allunga: la finale si sposta al 27 giugno 2022

«I naufraghi già lo sanno, l'Isola dei Famosi si allunga di oltre un mese e la finale si terrà il 27 giugno». L'annuncio ufficiale è stato dato in diretta da Ilary Blasi durante la puntata di venerdì 6 maggio, quando entreranno tre nuove naufraghe.

Gli ottimi ascolti dell'Isola dei Famosi 2022 hanno fatto predere a mediaset una decisione molto importate: allungare questa edizione di ben 5 puntate, diventando l'edizione più lunga. La finale dell'isola dei Famosi, quindi si terrà il 27 giugno e non il 23 maggio come previsto.

Ma non è l'unico cambiamento in vista. Oltre ai nuovi ingressi di tre naufraghe nella diretta di venerdì 6 maggio: Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli, l'Isola dei Famosi non avrà più il doppio appuntamento.

A partire dalla prossima settimana l'Isola dei famosi andrà in onda solo di lunedì.