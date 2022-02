Il Cantante Mascherato, Alba Parietti è l'Aquila: «In parte guarita la mia claustrofobia!»

Nella seconda puntata de “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci su RaiUno svelata l’identità dell’artista che si nascondeva sotto la maschera di Aquila, la showgirl Alba Parietti.

A “Il Cantante Mascherato” svelata l’identità di Aquila, Alba Parietti. Il suo nome era stato ampiamento pronosticato, tanto dai giudici (compresa la nuova arrivata Iva Zanicchi in sostituzione di Francesco Facchinetti), quanto dal pubblico a casa, insieme ai nomi delle colleghe Donatella Rettore e Patti Pravo. L’Aquila è stata costretta a calare la maschera dopo aver perso lo spareggio in apertura di puntata con Pesciolino Rosso, che invece continua la sfida con i colleghi anche nei prossimi appuntamenti: «Mi sono mangiata un quintale di peli del costume da Aquila – ha spiegato una felice Alba Parietti una volta svelata la sua identità - Sono bordeaux e ho guarito la mia claustrofobia in parte… Ho cantato ma vi assicuro che non succederà mai più…».