Il Cantante Mascherato, Arisa balla con Vito Coppola: «E se avessi problemi intestinali?». Gelo in studio

Gossip dell'ultima puntata. Nella finale del Il Cantante Mascherato 2022, in cui ha trionfato Volpe (cioè Paolo Conticini) ci sono state battute che hanno alimentato il gossip fra Arisa e Vito Coppola. Complice la presenza in giuria della stessa cantante Arisa, accanto a Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna, gli esperti di cronaca rosa hanno provato a scoprire dettagli della storia d'amore tra i due, nata dopo la loro vittoria a Ballando con le stelle 2021.

E, dopo aver sviato per diverso tempo la liason in corso, ora Arisa e Vito si mostrano sempre più spesso in pubblico e per le strade. Milly Carlucci ha provato a regalare al proprio pubblico un momento emozionante chiedendo, più volte, ad Arisa di ballare proprio con Vito Coppola, ma la risposta della cantante ha spiazzato tutti. «E se avessi problemi intestinali?» ha risposto Arisa.

Di fronte alla risposta c'è stato un momento di gelo tra il pubblico, ma dopo l'insistenza dei giurati e di Milly, Arisa ha ceduto e si è esibita sul palco in un ballo con Vito Coppola. Il video dell’esibizione, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione di Raiuno ha scatenato l’entusiasmo dei fan.