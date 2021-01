Il Cantante mascherato, tutte le novità dello show di Rai1 con Milly Carlucci. E anche Caterina Balivo torna in tv

Al venerdì torna uno dei programmi più seguiti dalle famiglie al completo. Che guarda caso è un game che camuffa la voce e li immerge in un mascherone. Si tratta del Cantante mascherato, vinto l’anno scorso da Teo Mammucari nel costume da coniglio. Protocollo con bolle sanitarie apposite e tamponi frequenti per tutti i lavoratori coinvolti nel programma. Milly Carlucci al comando. Cinque giurati-investigatori che dovranno scoprire chi si nasconde cantando dentro le maschere di proprietà di Endemol.

«La Rai per problemi di budget ce ne aveva chiesto massimo tre giurati – spiega Milly – ma con un po’ di economia e sacrifici ne abbiamo arruolati cinque». I prescelti sono Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca, Patty Pravo e Caterina Balivo. «Vedere i giurati in confusione sugli indizi è una grande soddisfazione - sottolinea Milly – aguzzate l’ingegno dico a loro e al pubblico a casa. Si voterà senza spendere soldi sulle tre piattaforme social». Il programma – come sottolinea Pasquinelli di Endemol – è stato il debutto più seguito dalla Rai, con un target elevato, sia quello commerciale sia quello dei laureati grazie al meccanismo coinvolgente. Con i cantanti o i personaggi in lizza (perché non devono essere per forza dei cantanti, l'importante è che sappiano cantare) che dovranno esibirsi alterando la propria voce che verrà camuffata invece quando parleranno. «Ma l’atteggiamento del corpo e le gestualità – spiega Milly – possono aiutare a scoprire chi c’è dentro la maschera».

