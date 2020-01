Cantante Mascherato, la finale: l'Angelo è Valerio Scanu

Il secondo eliminato nella finale de “Il cantante mascherato” è l’Angelo, che è costretto a svelare la sua identità, quella di Valerio Scanu, nome gettonatissimo dalla giuria sin dalla sua prima esibizione.





L’Angelo segue il Mostro fuori dal programma, continua la gara invece il Coniglio. Per l’ultimo confronto l’Angelo ha portato davanti alla giuria “Il cielo” di Renato Zero. Per l’identità segreta Patty Pravo è indecisa su Renga e Raf, poi ci ripensa: “Scusate, ho sempre detto Valerio Scanu” e propende per lui. Insinna, Pastorelli e Facchinetti optano per Scanu, Maritto prima per la Bruzzone per via delle polemiche nella clip introduttiva ma alla fine pensa anche lui a Valerio Scanu.

Il coniglio, sempre acclamato da pubblico e giuria, interpreta “Anna e Marco” di Lucio Dalla: apre Insinna, anche lui con orecchie e baffetti da coniglio e ipotizza il nome di Mammucari, assecondato da Patty Pravo, Mariotto e Insinna, mentre Francesco decide di stupire e introduce Luca Barbarossa. Alla fine l’Angelo è Valerio Scanu, che riceve i complimenti da Facchinetti per aver disseminato falsi indizi sui social.

Ultimo aggiornamento: 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA