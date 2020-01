Il Cantante mascherato, Francesco Facchinetti: «Il mastino è Stash», ma lui gli manda un messaggio sul telefono

Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio, 08:00

Durante la semifinale de, condotto da Milly Carlucci, la giuria composta da Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Giullermo Mariotto, Patty Pravo e, ha stravolto rispetto alle puntate precedenti le ipotesi sui nomi degli artisti che si celano sotto le maschere.Grande protagonista dei cambiamenti è stato proprio Francesco Facchinetti, prima nell'affaire del Coniglio e poi in quello del Mastino, dove però è stato smentito dal diretto interessato via smartphone. Nel caso del Coniglio, dopo avere sostenuto che sotto la maschera del Mostro si celasse il papà Roby Facchinetti, tanto da chiamarlo durante la scorsa diretta al telefono senza però ricevere risposta e alimentando ulteriormente il mistero, è rimasto in famiglia optando per Red Canzian.L’obiettivo stavolta si è spostata sul Mastino e, dopo la sua esibizione e dopo aver esaminato attentamente gli indizia, Facchinetti ha esclamato: «Sono sicuro, è Stash, dei Kolors». Tutto bene, se non fosse, come Francesco stesso ha ammesso, che il cantante gli ha mandato uno foto in cui c’era proprio lui che la trasmissione in tv…