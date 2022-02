Il Cantante Mascherato, la frase di Facchinetti su Orietta Berti gela il pubblico e fa arrabbiare Caterina Balivo

Al “Cantante mascherato” di Milly Carlucci una battuta di Francesco Facchinetti su Orietta Berti gela il pubblico in studio e provoca l’irritazione e le proteste delle colleghe di giuria Caterina Balivo e Arisa.

Orietta Berti con Milly Carlucci e la maschera della Lumaca a "Il Cantante Mascherato"

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Caterina Balivo torna in giuria su Raiuno: «Maschere, altro che... SPETTACOLI Stasera in tv, Il cantante mascherato su Rai 1: quali sono le...

Il Cantante Mascherato, la freddura di Facchinetti su Orietta Berti

Nella prima puntata della seconda edizione del “Cantante mascherato” Orietta Berti si esibisce in un duetto con la maschera della Lumaca con il suo successo “Mille”. Il brano viene apprezzato e subito dopo l’esibizione Orietta saluta il pubblico mentre il banco dei giudici si concentra per capire quale artista si possa nascondere dietro il concorrente in gara. Tocca a Francesco Facchinetti dire la sua per aumentare le probabilità di svelare l’artista, che però si lascia scappare una battuta un po’ infelice: «A parte – ha spiegato – che sarebbe stato bello tenere Orietta sul palco per chiedere a lei cosa si nasconde dentro Orietta Berti… Cosa molto interessante».

Milly Carlucci lo interrompe e interviene con un “Noooooo”, Caterina Balivo e Arisa si guardano interrogative e il pubblico rimane gelato. Francesco per interrompere il silenzio e resosi forse conto della situazione chiede e ottiene l’applauso (breve) dello studio dicendo «Fa ridere..», mentre la Balivo fa no con la testa all’unisono con Arisa e protesta: «Ma io non l’ho capita!». Facchinetti alla fine supera il momento, riuscendo finalmente a dire al sua sulla possibile identità della Lumaca.