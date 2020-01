Il Cantante Mascherato, Giullermo Mariotto parla dell'Angelo e scatena la polemica: «Offensivo»

LEGGI ANCHE

Si può defenestrare Mariotto?

Ma perché in un programma così leggero deve esserci una presenza così stonata?

Parlare di quota gay è offensivo prima di tutto per l'omosessualità #IlCantanteMascherato — Flavia Gufetta (@FlaviaGufetta) January 24, 2020

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilsta appassionando molti telespettatori e, in attesa di scoprire le identità di tutti gli artisti in gara,finisce sui social per una battuta giudicata da molti infelice. «Voglio la quota gay in finale», dice il membro della giuria scegliendo l'Angelo al posto del Mostro. Il giurato, infatti, ha pronunciato questa frase perché convinto che sotto la maschera angelica si nascondaLa frase ha diviso Twitter. L'aver etichettato il cantante da molti fan è stato considerato discriminatorio e poco rispettoso. Già in un'altra occasione, l'Angelo era intervenuto dicendo: «Cercate di andare oltre il fatto di voler sapere di più sulla mia identità, pensate alle emozioni che vi arrivano.... » E poi ancora: «Io sono un angelo e sono molto altro. Perché tra noi due, quello che indossa una maschera sei tu».Il messaggio non deve essere arrivato al diretto interessato, che durante la puntata di ieri si è lasciato andare ad altre esternazioni. E intanto la gara e le indagini vanno avanti. I cantanti che vengono eliminati devono togliere la maschera e svelare la loro indentità. Ieri è toccato a