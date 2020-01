Il cantante mascherato, il Leone è Albano. L'indizio di Elena Santarelli: «Quella moquette...»

Il cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci, sta riscuotendo un grande successo di pubblico e il mistero degli artisti che si nascondono dietro le maschere sta appassionando il pubblico. Svelata l’identità dell’Unicorno, Orietta Berti e del Barboncino Arisa, desta molta curiosità quella del Leone, che secondo le teorie che vanno per la maggiore potrebbe essere Albano e Adriano Pappalardo.

Su Albano si è parlato molto già dalla prima puntata e lui ha provveduto postare un video su Instagram in cui entrava infreddolito in una stanza d’albergo, sostenendo di essere a Londra. Quanto condiviso però poteva essere un modo per sviare e per assicurarsene il giudice della trasmissione, Guillermo Mariotto, ha telefonato in diretta durante “Italia Si”, condotto da Marco Liorni, al cantante. Albano ha confermato, ha sottolineato di non aver visto lo show perché era prima a Londra e poi a Zagabria per andare a trovare la figlia Cristel.





A storcere il naso è stata Elena Santarelli che ha riportato all’attenzione un dettaglio proprio del video postato dal cantante di Cellino San Marco. A destare l’attenzione la moquette della camera d’albergo: “Ho scoperto che la moquette dell’albergo in cui ha fatto il video – ha svelato - non di una camera a Londra, ma si tratta di un hotel a fianco degli studi Rai dove va in onda “Il cantante mascherato”…”.

A darle manforte Rita Dalla Chiesa, da sempre appartenente al partito Albano. Per lei l’amico pronuncia alcune parole in maniera particolare, e non è riuscito a celare la cosa neanche nascosto dalla maschera leonina.

Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA