Il cantante mascherato, Orsetto perde lo spareggio con Farfalla e viene smascherato: ecco chi è. Stasera, in diretta su Rai1, la semifinale del programma canoro condotto da Milly Carlucci. La puntata si è aperta con uno spareggio attesissimo, quello tra il tenero Orsetto e la sensuale Farfalla. Ed è quest'ultima ad avere la meglio.

APPROFONDIMENTI TV Il Cantante Mascherato, il gran finale venerdì 26 febbraio:...

Il Cantante Mascherato, scelti i finalisti con la loro voce originale: Farfalla allo spareggio, poi il colpo di scena

Ma prima dello smascheramento, Orsetto si è esibito in duetto con Cristina D'Avena in un medley delle più belle sigle dei cartoni animati anni 80, dai Puffi a Licia. Lo studio è in visibilio, ma dopo il piacere arriva il dovere. Ed è il momento del «giù la maschera». Orsetto, con le braccine, stacca il musetto gigante e appare Simone Montedoro. L'attore romano, classe 1973 - noto, tra le altre cose, per il ruolo del capitano in Don Matteo - è insomma il tenero Orsetto.

A indovinare, ancora una volta, Caterina Balivo. Tra le altre proposte dei giudici, Paolo Belli. La gara continua. Adesso, l'attesa manche dei duetti e poi la galoppata verso la finale. Chi vincerà il cantante mascherato? Staremo a vedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA