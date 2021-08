Il Castello delle Cerimonie torna in tv dopo lo stop a causa della pandemia: ecco le nuove puntate

Ci siamo. La prima puntata de “Il Castello delle Cerimonie” è su Discovery plus. Donna Imma Polese e il marito Matteo Giordano invitano tutti a seguire i matrimoni che si sono svolti all'Hotel la Sonrisa di Sant'Antonio Abate. Una formula di successo che va avanti da anni. Le puntate sono riprese dopo il lungo stop imposto dalla pandemia da coronavirus. Le cerimonie sono ricominciate lo scorso 15 giugno. Durante la scorsa estate, ad agosto, un focolaio è scoppiato all'interno dell'Hotel La Sonrisa e tutto si è fermato. Ora la macchina organizzativa è ripartita per la quinta serie. I commentatori social sono divisi, per molti il programma, che ha cambiato nome dalla morte del “boss” in tv Antonio Polese, trasmette un'immagine trash di Napoli. Per altri quelle scene tra stucchi e colonne dorate sono semplicemente divertenti.

Siamo alla quinta stagione, dunque, senza Don Antonio Polese, omaggiato dal titolo del format originale che ha debuttato nei palinsesti Real Time nel 2014. Dalla scomparsa di Don Antonio, avvenuta nel dicembre 2016, il programma ha cambiato nome ma non location, il Grand Hotel La Sonrisa a Sant’Antonio Abate, né protagonisti, visto che al centro del racconto ci sono i festeggiati e le loro famiglie, accolti dalla numerosa famiglia Polese.

Le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie non andranno in onda da gennaio 2022, ma dal 3 settembre 2021 nella seconda serata del venerdì. Si rinnova quindi la tradizione della seconda serata wedding col traino di Bake Off Italia, che debutta proprio nel primo venerdì di settembre. Le nuove puntate de Il Castello delle Cerimonie saranno disponibili in anteprima su Discovery+ una settimana prima del debutto su Real Time.

Un’estate di super-lavoro per la produzione: lo sblocco ai matrimoni è stato concesso dal governo solo lo scorso 15 giugno e con una stagione da far partire a inizio settembre, l'estate è stata tutt'altro che di vacanza tra cerimonie e montaggi. Tanto più con le temperature da record avute fino a qualche giorno fa e le norme anti-Covid da rispettare.Una bella sfida ardua, per i programmi che raccontano feste e assembramenti familiari. Vedremo se le conseguenze difficili del Covid, che hanno visto lutti a casa Polese, con la scomparsa dell’amata Donna Rita la scorsa estate, e che hanno fermato il settore degli eventi per quasi un anno, troveranno spazio nelle nuove puntate.

Anche le fiabe più belle e romantiche possono avere dei momenti bui, e in questo programma non sono mancati. Un esempio di “resilienza” riuscito a sopravvivere alla scomparsa del suo ispiratore e a un blocco integrale del settore wedding ed eventi.