Un ex poliziotto divorato dai sensi di colpa, Edoardo Leo, e il suo aiutante cingalese, Hassani Shapi, una sorta di Watson in salsa al curry, sono la nuova coppia crime-comedy di Raiuno. La vedremo in azione nella nuova serie «Il clandestino», dodici episodi in onda da lunedì in prima serata per sei settimane, sullo sfondo di una Milano periferica e multietnica. «Post-Expo», come la definisce Paola Lucisano, che con il padre Fulvio coproduce con Rai Fiction. Dice il regista Rolando Ravello: «Oltre la Milano da bere ci sono le palazzine con i cortili interni, la Chinatown popolosa, l'odore delle spezie, la serie ci aiuterà a guardare dal buco della serratura una città che non conosciamo».

APPROFONDIMENTI David di Donatello 2024: Paola Cortellesi da record, Edoardo De Angelis a quota 10 Al Bif&st vince Napoli con Antonio Folletto miglior attore per «Sottocoperta» Il Fabbricante di Lacrime, su Netflix il nuovo film tratto dal romanzo di Erin Doom

Qui si rifugia, in fuga da un tragico passato, l'ex ispettore capo dell'antiterrorismo Luca Travaglia (Leo). Dopo un attentato avvenuto durante un vertice italo-libico che è costato la vita alla sua compagna Khadija e ha ridotto in sedia a rotelle il più giovane dei suoi agenti, l'uomo abbandona la Polizia e si trasferisce al Nord, dove lavora come buttafuori e guardia del corpo. In cerca di redenzione, annega i suoi tormenti nell'alcol e sopravvive nel lurido retrobottega di un'autofficina gestita da un cingalese dalle mille risorse, Palitha, razzista con gli extracomunitari e competitivo con gli italiani. È sua l'idea di aprire con il coinquilino una sgangherata agenzia investigativa al servizio degli irregolari, degli «ultimi», o di chi, a causa della posizione sociale, non vuole esporsi. L'iniziativa li porterà ad affrontare mille avventure e cementerà un'insolita ma sincera amicizia.

«Il clandestino» riporta Edoardo Leo alla Rai dopo molto tempo. «Torno dopo trent'anni di gavetta in un'azienda che mi ha accolto agli inizi della carriera e non posso nascondere l'emozione» racconta l'attore. «Cercavo l'occasione giusta e un personaggio iconico, Travaglia mi ha colpito perché ha un'identità precisa: è un burbero di poche parole, un uomo che ha subito un grande dolore e ora cerca di espiare mettendosi nelle scarpe degli altri. La sfida più grande era farlo diventare empatico con l'umanità che gli gira intorno. Per la prima volta si parla di clandestini senza schierarsi, mostrando il loro stato. Lo stesso protagonista si sente clandestino a casa sua, è un uomo diviso che ha perso tutto, ma è ancora capace di cambiare e di mettersi in ascolto». Di empatia parla anche il regista: «È il tema fondante della serie. Dovremmo smettere di considerare l'immigrazione un argomento divisivo e imparare ad accoglierci, tra italiani e tra cittadini di altri paesi. Ormai siamo tutti in guerra contro tutti, basta, accettiamoci». La serie è un noir metropolitano con venature di commedia. Ravello: «Non bisogna essere necessariamente cattivi per raccontare la realtà. Non mi sono posto il problema del politicamente corretto e nessuno me lo ha chiesto. Guardiamo vivere una fetta di umanità, quella che spesso viene meno considerata».

Scritta da Ugo Ripamonti, Renato Sannio e Michele Pellegrini, la serie annovera nel cast Alice Arcuri (la moglie scrittrice di un politico che lavora a Bruxelles minacciata da uno stalker), Fausto Maria Sciarappa (l'amico vicequestore) e Lavinia Borghi (la misteriosa Khadija, inspiegabilmente coinvolta nel terribile attentato che alimenta gli incubi di Travaglia). La trama investigativa è ogni volta il veicolo per immergersi e raccontare i volti inediti di Milano. «Ci affascinava l'idea che dietro l'immagine di città ricca, efficiente e cosmopolita si celasse una metropoli piena di contrasti e di contraddizioni, in cui mille etnie diverse si mescolano tra le strade in una babele di lingue e di culture» spiegano gli autori, che hanno indagato tanto il mondo minaccioso delle gang di latinos quanto il luccicante universo della moda.

Ci sarà una seconda stagione? Edoardo Leo: «Mi piacerebbe, spero che la serie colpisca il cuore del pubblico, vorrei essere clandestino ancora per un po'». Per calarsi nei panni di Travaglia si è ispirato a qualche famoso duro del cinema? «Mi sono fidato della partitura, che era scritta molto bene, e per il resto mi sono costruito una storia segreta del personaggio, per dargli spessore».