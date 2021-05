Il Commissario Ricciardi 2: D'Alatri non sarà il regista

La seconda serie del Commissario Ricciardi non sarà diretta da Alessandro D'Alatri. Il regista sui social ha chiarito in un post, qualche giorno fa, che non farà più parte del progetto.

I fan della fortunata serie tv andata in onda su Rai Uno, che vedeva nei panni del commissario nato dalla penna di Maurizio de Giovanni, l'attore Lino Guanciale, erano già da qualche giorno in fibrillazione. In una foto, apparsa sul profilo Fb del regista, apparivano insieme D'Alatri, de Giovanni e Guanciale.

La foto è rimbalzata in questi giorni sui social mettendo il pubblico in allerta. Pare invece che qualcosa sia cambiato, almeno per la regia di questa seconda stagione. Nel frattempo, le riprese del Commissario Ricciardi 2, secondo indiscrezioni, dovrebbero svolgersi sempre a Napoli (nulla ancora si sa circa il set di Taranto) e nel 2022.