«Il commissario Riccardo»: la video-parodia di Andrea di Maria sulla fiction del momento

Il commissario Ricciardi è una importante serie televisiva italiana, trasposizione dell'omonima serie di romanzi di Maurizio de Giovanni. La serie, diretta da Alessandro D'Alatri e scritta da Maurizio de Giovanni, sta riscuotendo grande successo di pubblico su Rai Uno.

La storia, ambientata nella Napoli degli anni trenta in pieno regime fascista, segue le indagini del commissario di polizia Luigi Alfredo Ricciardi interpretato da Lino Guanciale. Una serie tanto di successo che non poteva non avere un video-parodia sul web.

A interpretare il ruolo del commissario Riccardo, come nome di battesimo, l'attore di Sala Consilina, Andrea di Maria. Un video, di Trivet production, il primo per ora, che un po' prende in giro i commissari televisivi così tanto di moda. Il video è stato girato nello storico palazzo Venezia a Napoli.

