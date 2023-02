Negli anni Trenta, tra i vicoli di Napoli si aggirano anime perdute in cerca di giustizia che, quando la legge fallisce, si rivolgono all'unica persona capace di ascoltarli, il commissario Ricciardi, interpretato da Lino Guanciale. A due anni dall'esordio della fortunata serie tratta dalla saga letteraria di Maurizio de Giovanni, arriva il 6 marzo su Raiuno e in contemporanea su Raiplay la seconda stagione di quattro puntate, prodotta da Clemart e Rai Fiction.

Nel cast confermati Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti e Maria Vera Ratti, tra le novità la regia che passa dalle mani del romano Alessandro D'Alatri a quelle del milanese Gianpaolo Tescari, ma anche il file rouge che lega tutti gli episodi: l'amore.

«Temevo il confronto con D'Alatri, ma ho superato il timore già al primo giorno di set», racconta Tescari. «Ho avuto, infatti, la fortuna di trovarmi di fronte a un gruppo di attori, scelti dal mio predecessore, di straordinario talento, che mi hanno aiutato a incanalarmi nella storia. Napoli mi ha stupito per i suoi artisti: ogni attore, da quelli di punta ai marginali, garantisce una straordinaria qualità».

Il commissario, da tempo ormai, ha deciso di rinunciare al sentimento più nobile tra tutti per paura di tramandare ai figli il suo dono, da lui sofferto come una maledizione, di riuscire a parlare con i defunti: «Ricciardi fa del suo trauma la sua forza sin dall'adolescenza, quando capisce che se scopre il responsabile dell'omicidio delle anime che si manifestano a lui, può dare sollievo sia a loro che a se stesso», spiega Guanciale. «Così diventa poliziotto, rifiutando gli affetti, ed esercita la legge per dare un senso al proprio dono, un modo per respirare e per essere utile al mondo. Proprio in questa scelta sta il suo rigore etico, che lo porterà a percorrere strade contraddittorie. L'abbiamo visto nella prima stagione ed anche qui vedremo che la giustizia di Ricciardi non sempre equivale a quella della legge».

Nella prima stagione il commissario si era imposto di ignorare il sentimento che nutriva per la sua timida dirimpettaia Enrica (Ratti), che contraccambiava in silenzio il suo amore e che in questa stagione si abbandona ai corteggiamenti del maggiore tedesco Manfred von Brauchitsch venuto in città per lei. Ricciardi era riuscito anche a non cedere alle lusinghe di Livia (Iansiti), l'affascinante vedova del tenore Vezzi, che si era trasferita a Napoli proprio per cercare di conquistare Alfredo Luigi e che, inarrestabile, continua a corteggiarlo.

Chissà, però, se Ricciardi in questa nuova stagione riuscirà a non subire neanche il fascino della contessa Bianca Palmieri di Roccaspina (Fiorenza D'Antonio), nota come la donna più bella di Napoli e legata a un matrimonio infelice. Il commissario fa la sua conoscenza mentre investiga su un caso durante la prima puntata, «Febbre», e a discapito delle apparenze scopre che lei è più simile a lui di quanto sembri. Mentre Ricciardi cerca di resistere ancora all'amore, tutti gli altri intorno a lui sembrano esserne vittima, dal suo fedele amico, il dottor Bruno Modo (Ianniello), a Bambinella (Adriano Falivene), finanche Nelide, la nipote di tata Rosa (Veronica D'Elia), perderà la testa per un fruttivendolo, come sanno i lettori di de Giovanni.

«Nella prima stagione abbiamo visto aprirsi diverse crepe nella corazza del mio personaggio, in questa le crepe diventano falle e fanno uscire allo scoperto il desiderio di trovare un po' di felicità», continua l'attore abruzzese. «C'è una crescita di consapevolezza fortissima in Alfredo, anche rispetto a quale sia il posto da dare all'amore. De Giovanni ha scritto, e continua a scrivere, una storia che, prima di un mistery o di un poliziesco, è un racconto di formazione. I suoi primi dodici romanzi si concentrano sull'educazione emotiva e sentimentale dei personaggi, e le prossime 4 puntate condensano proprio questo aspetto».

Diversa anche l'attenzione rivolta alle scenografie e ai costumi, che si arricchiscono di colori e sfumature per calare ancora di più lo spettatore negli anni Trenta napoletani, tanto che per girare questa stagione sono stati necessari 8 mesi di riprese tra Napoli, la periferia e Taranto, dove sono stati riprodotti i bassi napoletani.

«C'è stato un enorme sforzo produttivo per ricreare totalmente l'anima della città di quel tempo», precisa la produttrice Gabriella Buontempo. «Il regista insieme a tutta la troupe ha avuto cura dei dettagli per restituire le suggestioni presenti nei libri di de Giovanni e facilitare attraverso i luoghi e i vestiti di scena la caratterizzazione degli esseri umani presenti nelle storie».

Intanto si comincia a percepire sempre più la minacciosa ombra nera del fascismo, che diventerà sempre più incombente col progredire della storia.