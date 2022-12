Made in Sud, dj Frank Carpentieri: «Ringrazio il Napoli e i medici che mi sono vicini»

Musicista, dj e produttore, autore di tutte le musiche di Made in Sud, oltre che storico collaboratore di Alessandro Siani e di artisti del calibro di Enzo Avitabile, Almamegretta, Subsonica, Clementino e Rocco Hunt. Frank Carpentieri combatte da tempo contro un brutto male.

Alcuni tra i giocatori del Calcio Napoli tra cui Meret, Simeone, Di Lorenzo e Lobotka gli hanno recentemente inviato un augurio tramite video. Il musicista ha tenuto a ringraziare con queste parole i calciatori ma anche i medici dell'ospedale dove è in cura e tutti coloro che lo sostengono.

«Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell'oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia. Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine. Un grazie anche alla Società Calcio Napoli nella figura di Edo de Laurentiis e ai calciatori tutti, per avermi dimostrato la loro vicinanza. Infine, grazie alle migliaia di persone che sia pure con un semplice messaggio, mi hanno dimostrato la loro vicinanza. Viva la vita. Il vostro Frank Carpentieri».