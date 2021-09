Il Museo Zoologico di Napoli inaugura “Mistery Land”: il nuovo programma tv prodotto da Roberto Giacobbo

Il Museo Zoologico della Federico II di Napoli inaugura, lunedì 4 ottobre alle 21,15 su Italia 1, "Mistery Land - La grande favola dell'ignoto" il nuovo programma prodotto da Roberto Giacobbo e condotto da Aurora Ramazzotti e Alvin. In questa prima puntata si parlerà di mostri marini: dal megalodon al calamaro gigante sino al dugondo, appartenente all'ordine Sirenidi e il cui scheletro completo (ne esistono solo due in tutta Italia) è conservato al Museo Zoologico di Napoli. Storie che nascono dal dato di fatto che gli abissi marini rimangono ancora oggi uno dei posti meno esplorati dall'uomo: gli oceani ricoprono il 71% della superfice terrestre e solamente il 5% di tutta questa enorme quantità d'acqua è stato mappato topograficamente, il restante 95% dell'oceano rimane ancora un mistero.

“I Musei federiciani sono dei piccoli tesori della città non molto conosciuti, purtroppo. – ha commentato Roberta Improta, responsabile Museo Zoologico di Napoli del Centro Musei della Federico II – In particolare il Museo zoologico ha più di 200 anni. Siamo davvero felici di fare da apripista a questa trasmissione tv, in prima serata su rete nazionale”. La trasmissione si propone di offrire elementi di riflessione su argomenti che da sempre affascinano e incuriosiscono, con interrogativi che spesso non hanno risposte certe, tra illusione, finzione e realtà. Mistery Land (disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity), nasce come spin-off o remake delle note trasmissioni di Giacobbo, "Misteri" e "Freedom - oltre il confine", che stavolta però opera da dietro le quinte lasciando la scena ai giovani conduttori.