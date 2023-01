Gli anni di piombo che insanguinarono il Paese e la lotta alle Brigate Rosse fatta da Carlo Alberto Dalla Chiesa rivivono nella serie «Il nostro generale», quattro episodi dal 9 gennaio in prima serata su Raiuno per la regia di Lucio Pellegrini con Andrea Jublin. Programmata per lo scorso settembre a quarant'anni dalla morte di Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia a Palermo con la seconda moglie Emmanuela Setti Carraro, e rinviata dopo la candidatura alle politiche della primogenita del generale, Rita, la serie evento prodotta da Rai Fiction e Stand By Me racconta la figura di un protagonista del nostro Novecento attraverso la storia del Nucleo speciale antiterrorismo, creato dal generale per combattere l'attacco allo Stato delle Brigate Rosse, e gli aspetti più intimi della sua vita di marito e di padre. Le vicende di quell'Italia attraversata da tensioni drammatiche testimoniate anche da filmati di repertorio originali si intrecciano così con quelle personali dei personaggi, il generale con la sua famiglia innanzitutto e, accanto a lui, un gruppo scelto di uomini giovanissimi, fortemente specializzato e capace di muoversi negli ambienti vicini ai brigatisti. Sergio Castellitto aggiunge alla galleria delle sue intense interpretazioni quella di Dalla Chiesa, Teresa Saponangelo è Dora Fabbo, la prima amatissima moglie, Antonio Folletto, il carabiniere Nicola prediletto dal generale, è anche la voce narrante di una pagina poco conosciuta della storia italiana recente.

«La morte di Dalla Chiesa per questo Paese è una ferita ancora aperta, non potevamo affrontarla con un'analisi fredda e distaccata, quella vicenda ci riguarda tutti» dice l'attore. «Io a quei tempi frequentavo l'Accademia di arte drammatica, Shakespeare e Cechov mi hanno dato una consapevolezza diversa rispetto a chi si è perso dietro alle ideologie, la passione per il teatro mi ha salvato». Come si è preparato al ruolo? «Leggendo, studiando, come faccio sempre. Dalla Chiesa era un militare di grande onestà, con un'abnegazione e un senso del dovere assai profondi. Ed era un uomo di pace. Diceva che la vita di ciascuno avrebbe avuto un senso solo nella costruzione del futuro. Calandomi nei suoi panni ho cercato di superare l'idea della performance per arrivare al cuore del personaggio. Ringrazio Rita Dalla Chiesa per avermi raccontato cose preziosissime della loro vita familiare». Anche Teresa Saponangelo spiega di aver chiesto alla figlia maggiore del generale di aiutarla a conoscere la personalità di sua madre, stroncata da un infarto a poco più di cinquant'anni: «La mia preoccupazione era restituirle una verità emotiva. Dora ha vissuto con un uomo di grandissima autorevolezza restando al suo fianco sullo stesso piano, non due passi indietro, come si potrebbe pensare. Ha saputo tenere la famiglia unita nelle circostanze più difficili, era capace di registrare il cambiamento e di aiutare i figli a vivere un tempo diverso».

L'amore era il loro collante, commenta Rita Dalla Chiesa: «Io, Nando e Simona abbiamo avuto un papà molto presente e mia madre un marito innamoratissimo. Quando si sono conosciuti avevano rispettivamente 15 e 18 anni, sono stati insieme tutta la vita. Lei era il fulcro, la cassaforte di mio padre, la depositaria dei suoi dubbi e delle sue fragilità. Di papà ricordo la grande lealtà e il rispetto, la trasparenza delle sue azioni e l'amore infinito che aveva per i suoi carabinieri. Anche Patrizio Peci, il primo pentito delle Br, in carcere voleva parlare solo con lui, perché solo con lui riusciva a tirare fuori i motivi che lo avevano portato alla lotta armata. Tante volte ho pensato che avrei voluto incontrarlo, per capire anch'io, e per ringraziare un ex ragazzo che comunque si è fidato di mio padre in un periodo di grandi tensioni sociali».

Tutti, da Castellitto alla produttrice Simona Ercolani, sottolineano la grande disponibilità della famiglia (in collegamento streaming anche un commosso Nando Dalla Chiesa) e il ruolo del comando generale dell'Arma che ha permesso di girare nei luoghi reali della storia. «Gli uomini di quell'originario Nucleo antiterrorismo ci hanno aiutato a entrare nel contesto ricostruito dalla serie» commenta Antonio Folletto, «incontrarli è stato emozionante. Sono eroi che hanno difeso la democrazia, spero che tanti giovani, grazie alla serie del servizio pubblico, ora imparino a conoscerli».