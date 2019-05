Il Trono di Spade, nel quarto episodio la regina Daenerys beve un caffé Starbucks

Lunedì 6 Maggio 2019, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 16:40

Sta facendo il giro del web uno screenshot del quarto episodio del quarto episodio del, appena trasmesso da HBO, in cui compare, per un malaugurato errore, una classica tazzina di Starbucks. Si tratta dell'episodio che segue la epica battaglia contro il Re della Notte, e c'è voglia di festeggiare per l'esito della vicenda. Ma qualcun altro potrebbe non avere voglia di festeggiare...Dell'infortunio si sono accorti su Twitter, dove sono state diffuse queste immagini. E il dibattito, sui social, è ovviamente partito alla grande.LEGGI ANCHE: Trono di Spade, Sophie Turner e Joe Jonas si sposano a sorpresa a Las Vegas