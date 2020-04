Un viaggio appassionato all’interno del prestigioso Museum of the Bible inaugurato a Whashington a novembre del 2017 ma già punto di riferimento assoluto per l’intera comunità cristiana. A percorrere con la sua telecamera i saloni del più grande museo privato del mondo per reperti e volumi d’ogni epoca e luogo, ci ha pensato, con un documentario esclusivo, il giornalista e scrittore evangelico Alessandro Iovino che meno di un anno fa ne aveva portato diversi interessanti reperti in mostra al Palapartenope di Napoli, in occasione del Christian Expo.



Il reportage avrà la sua prima assoluta domani a mezzogiorno, in occasione della festa del 1 maggio, sull’emittente nazionale TV2000. «È una preziosa occasione per riflettere sull’importanza della Bibbia per la nostra società– sottolinea Iovino -: questo libro non ha infatti solo un valore spirituale per tutti i Cristiani, ma anche una straordinaria valenza storica e culturale. Non è un caso infatti che l’immenso patrimonio artistico e letterario nel nostro paese, nel corso dei secoli, si è quasi sempre ispirato ai racconti della Bibbia”. © RIPRODUZIONE RISERVATA