Ilaria D'amico in lacrime ricordando la sorella Catia scomparsa: «Parliamo spesso»

Commozione per Ilaria D'Amico in una intervista a La Confessione, ospite di Peter Gomez. La puntata andrà in onda venerdì 30 dicembre 2022 sul canale NOVE, ma ci sono già degli spoiler. Sembra, infatti, che la giornalista non sia riescita a trattenere le lacrime quando ha parlato della sorella Catia scomparsa nel 2020 per un tumore all’intestino. Quando il conduttore chiede a Ilaria di rivolgersi direttamente alla sorella per inviarle un messaggio, lei crolla. «Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei».

Non è la prima volta che la compagna di Gianluigi Buffon scoppia a piangere di fronte alle telecamere parlando della sorella Catia. Lo scorso, è successo anche a Verissimo. La morte della sorella ha portato inevitabilmente dei cambiamenti nella vita della D’Amico. «La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme» disse nell'intervista alla Toffanin.

Preferenze in politica

Sempre a La Confessione, Ilaria D’Amico si espone anche sul tema della politica. La conduttrice ha ammesso di aver votato nel 1994 Silvio Berlusconi: «E ritornando indietro oggi lo rivoterei ancora». Mentre ora, appoggia Giorgia Meloni nel ruolo di Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. In particolare, D’Amico ha elogiato il discorso di insediamento fatto da colei che è divenuta la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire tale carica. In particolare, le sono piaciute le parole di Meloni: «Perché mi annoiavo molto durante i discorsi di insediamento degli altri. Anche di quelli che stimavo moltissimo».