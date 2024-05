«Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality show» e, per ora, non è l'Isola dei Famosi

Ilary Blasi sarebbe pronta a tornare alla conduzione di un reality show. Dopo un lungo periodo in stand-by dalla televisione, non senza polemiche, la Blasi si starebbe preparando a tornare ad essere uno dei volti cardine della nuova stagione di Canale 5. La showgirl che ha condotto le ultime edizioni de l'Isola dei Famosi, poi sostituita da Vladimir Luxuria, sarebbe pronta per questa nuova avventura televisiva. Ma andiamo a vedere tutto meglio nel dettaglio.

L'indiscrezione

L'indiscrezione arriva direttamente da Tv Blog. «Alla guida della nuova edizione de la Talpa dovrebbe esserci Ilary Blasi che torna alla conduzione di un reality dopo lo stop dell'Isola dei Famosi che l'editore ha deciso di affidare a Vladimir Luxuria».

Il reality era stato addirittura annunciato alla presentazione del palinsesti Mediaset ma poi non è più andato in onda.

Ancora i lavori sono in corso e potranno esserci altre novità in arrivo: il reality sarebbe infatti in bilico tra la struttura tradizionale e quella più classica.

Il reality

La Talpa è uno spy game con concorrenti famosi andato in onda per tre edizioni dal 2005 al 2008 su Canale 5. Il format, stando alle indiscrezioni, dovrebbe cambiare rispetto a quello tradizionale: tutto in diretta e senza uno studio fisso. Questo dovrebbe servire per svecchiare e ottimizzare i costi ridimensionando alcuni aspetti del reality.