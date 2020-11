Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al Covid: lei si riprende su Instagram con lacrime finte e mascherina

Ilary Blasi torna su Instagram con due stories. Dopo la notizia della positività del marito, Francesco Totti, al coronavirus, l'ex letterina si mostra sui social. Secondo le indiscrezioni anche Ilary sarebbe stata contagiata da Totti e ora la coppia si troverebbe in isolamento nella loro villa del Torrino.

Stando a quanto mostrato sui social però pare che la conduttrice stia bene. Infatti, risulta che la conduttrice sarebbe asintomatica, a differenza di Francesco Totti che ha avuto un po' di febbre nei giorni scorsi. Come sempre è apparsa in splendida forma, con una tuta chic, mentre cammina all'aperto, con una mascherina sul volto. Nella prima storia Ilary usa un filtro che simula le lacrime agli occhi, che voglia fare riferimento al suo stato di positiva che la costringe a restare isolata dal resto della famiglia? Nella seconda invece mostra uno scatto in primo piano con un filtro più gioioso che le incornicia il volto con farfalle colorate.

Nessun cenno alla sua positività o a quella del marito. Ilary però non sembra perdere il sorriso anche nella situazione in cui si trova, tanto che nella prima stories canticchia un motivetto mentre passeggia. Intanto i fan da ore stanno inviando messaggi di incoraggiamento e supporto alla coppia in un momento che non deve essere afffatto facile. Proprio qualche giorno fa il Capitano aveva perso suo padre Enzo proprio a causa del Covid

