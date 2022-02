Isola dei Famosi, Ilary Blasi scarta Alex Nuccetelli dal cast perché amico di Totti? Lo sfogo del body builder

Cambio di reality a Mediaset. L'edizione più lunga della storia del Gf Vip sta per terminare e dopo la finale del 14 marzo ripartirà l'Isola dei Famosi. Al timone anche per questo anno avremo Ilary Blasi, fresca fresca di bufera gossip. Dopo 20 anni di amore pare che il matrimonio della letterina con Francesco Totti sia giunto al termine. Tra flirt, liti e divisione di patrimoni i media già li vedono separati, ma da parte dei diretti interessati nessuna conferma anzi Totti e Ilary hanno postato una smentita via social. Arriverà con il dente avvelenato Ilary alla conduzione dell'Isola e intanto mentre lei cerca di tenere a bada la stampa e di tutelare i figli dai rumors il cast del programma di Mediaset prende forma.

Diversi i nomi confermati ma ancora tanti da definire. I naufraghi ancora non sono stati scelti. Negli ultimi mesi però era stato dato per certo il nome di Alex Nuccetelli, ex di Antonella Mosetti, ex di Uomini e Donne e amico storico del Pupone. Fu proprio Alessandro infatti a presentare la letterina al capitano giallorosso. Ma secondo le voci di corridoio, che il body builder stesso ha smentito a gran voce, è stato sempre lui a presentare Noemi Bocchi (la nuova presunta fiamma) a Francesco: «Conosco Noemi ma non li ho fatti incontrare io personalmente». Certo è che Alex sarebbe dovuto essere un naufrago, ma la situazione nelle ultime ore è cambiata e della sua partecipazione non vi è più traccia. E per molti la causa del suo naufragio all'ingaggio pare possa essere proprio quell'amicizia tra l'ex tronista e Totti. Ilary non la digerirebbe più.

La verità del body builder

Raggiunto dal sito Biccy, Alessandro Nuccetelli spiega però la vera motivazione per cui non parteciperà al reality condotto da Ilary Blasi: «La mia amicizia con Noemi Bocchi non c’entra niente, Ilary mi conosce da tantissimi anni e non ha mai ostacolato la mia eventuale partecipazione, anzi. Lei mi ha sempre detto ‘Voglio assolutamente te perché mi costi poco e mi vali tanto', perché mi conosce caratterialmente e sa quanto potrei dare all’interno di un reality di questo tipo. Per me è un motivo di orgoglio. Questa opinione l’hanno anche gli autori in realtà e sono ben visto pure dal super Presidente, che ha avuto modo di conoscermi in Costa Smeralda».

Problemi in casa Mediaset?

La questione è sempre più ingarbugliata. «Lo stesso capo progetto l’anno scorso mi ha detto ‘mi hai convinto!’. Ero candidato anche quest’anno al Grande Fratello, ma Ilary mi ha cercato per L’Isola dei Famosi ed Alfonso mi ha detto che ero blindato per L’Isola. Ma purtroppo c’è un capo Mediaset, ma non il Presidente, che ha delle perplessità nei miei riguardi ed ha sicuramente qualcuno che fa pressioni negative nei miei confronti»

I problemi fisici: ma il web non gli crede

La vera motivazione però sul perchè lo sportivo non sarà un nafrago ha ragioni ben diverse da intrecci extra coniugali della famiglia Totti: «Quest'anno abbiamo avuto una valutazione con il mio allenatore e abbiamo convenuto che il mio fisico non mi avrebbe permesso di intraprendere un'avventura del genere».

Il web non gli crede perchè, a detta loro, le immagini che l'atleta posta sui social sono di una persona in perfetta forma fisica. Nonostante quindi Nuccetelli abbia a gran voce ribadito che lui non sa nulla di quella che pare essere un'imminente separazione tra Totti e Ilary i malpensanti continuano a pensare male.