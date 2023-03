Ilary Blasi rompe il silenzio su Totti, la sua verità a Verissimo: parlerà della separazione e di Bastian, l'indiscrezione

Ilary Blasi sembra aver deciso. Ha deciso che romperà il suo silenzio che dura da qualche mese. E lo farà naturalmente in televisione. Lo farà a Verissimo, nel salotto buono di Silvia Toffanin. L’occasione è la presentazione de la nuova edizione dell’Isola dei famosi, in partenza da lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5. Una puntata che che si preannuncia speciale perché secondo il settimanale Nuovo, Ilary «dirà la sua anche sulla battaglia legale che la vede opposta al suo ex marito, Francesco Totti».

Ancora a Verissimo esattamente dove la Blasi «aveva già scelto per smentire, la scorsa primavera, le voci della crisi di coppia». Crisi che poi si è rivelata vera, insanabile.

L'amicizia con la Toffanin

Ancora Verissimo perché Silvia Toffanin non è solo un’altra ex letterina di Passaparola, è diventata nel corso degli anni una sua amica. Una persona leale. «Ecco perché con la scusa di dover promuovere il reality e di presentare i naufraghi che andranno in Honduras, Ilary potrà anche spiegare la sua versione dei fatti in merito alla separazione dall’ex calciatore della Roma. Gli argomenti in ballo sono tanti. Si va dalla sottrazione dei Rolex di lui e delle borse griffate di lei, alla gestione dei tre figli, fino ai presunti tradimenti della Blasi cui Totti ha fatto riferimento nella sua intervista rilasciata a settembre al Corriere della Sera».

Da quello sfogo di Totti, Ilary non si è mai espressa. Ha preferito pensare a se stessa, a come ricostruirsi una vita, anche sentimentale. E l’imprenditore tedesco Bastian Muller-Pettenpohl con cui ha trascorso anche le feste di fine anno, sembra averla aiutata in questo momento particolarmente difficile per lei.

Silvia Toffanin indagherà anche su come ha appreso la notizia di questo travolgente amore tra il suo ex marito e Noemi Bocchi? Ilary è sempre stata una donna diretta, schietta. E lo sarà ancora come quando ha detto in un’estrema difesa della sua storia con Totti: «È stato vergognoso, schifoso che quotidiani abbiano dato per certa la notizia della crisi e invece hanno fatto una grande figuraccia. Una parola forte, come forti sono state le loro illazioni». L’amore in realtà era già al capolinea e il tempo l’ha soltanto confermato. Sicuramente «non sarà facile mantenere la calma per replicare all’intervista infuocata dell’ex marito. Ma Ilary ci ha abituati a sparare vere bombe col sorriso stampato sulla faccia. Sarà così anche stavolta?».