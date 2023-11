Ilary Blasi, nuove rivelazioni a Verissimo: l'intervista a Silvia Toffanin

Questa domenica, 3 dicembre, Ilary Blasi sarà ospite a Verissimo su canale 5 per rilasciare un'intervista a Silvia Toffanin.

Chi pensava che nel suo documentario Unica la Blasi avesse detto tutto, si sbagliava: la conduttrice dell'Isola ha ancora molto da rivelare e commentare insieme alla Toffanin.

Non sappiamo ancora gli argomenti che tratteranno, ma quasi sicuramente ci saranno dei riferimenti al documentario e forse anche all'imminente divorzio con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti.