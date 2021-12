Ilona Staller, il dramma a Verissimo: «Ho sofferto di anoressia e bulimia per colpa del mio ex»

Il dramma di Ilona Staller a Verissimo: « Ho sofferto di anoressia e bulimia per colpa del mio ex». Ospite nel salotto di Silvia Toffanin domenica 5 dicembre, la pornostar racconta il tormentato rapporto avuto con l’ex marito, l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il loro figlio Ludwig.

Ilona Staller, ospite di Verissimo parla dell’ex marito, l’artista Jeff Koons, dal quale è nato il loro figlio Ludwig: «Abbiamo vissuto due anni insieme in cui ci sono stati più pianti che sorrisi. Mi sono annullata al suo fianco. Ha commesso delle cattiverie inaudite. Una volta, quando ero incinta, a Monaco di Baviera, mentre nevicava mi ha chiuso fuori sul terrazzo. Mi ha fatto male anche fisicamente».

Ilona ricorda anche quando lo stesso Koons le portò via il bambino per cinque mesi: «Dopo la nascita di Ludwig, sono tornata in Italia con mio figlio. Lui ci ha raggiunto e poi è riuscito a portarmelo via e a tornare negli Stati Uniti. Per i giudici americani non potevo essere una buona madre, ero vista malissimo per la mia professione. Dopo cinque mesi molto dolorosi sono riuscita a vincere la causa per l’affidamento». E prosegue: «È stato un periodo terrificante, ho sofferto di anoressia e bulimia, le persone non mi riconoscevano, ma ho reagito per mio figlio. Il mio ex marito, nonostante le moltissime cause non mi riconosce neanche un euro di mantenimento, anche se dovrebbe».

Infine, a Silvia Toffanin che le chiede se abbia un nuovo compagno, la Staller, che ha appena festeggiato i 70 anni, risponde: «Sono single. Sto cercando un uomo leale e soprattutto che mi rispetti».