«Inizio ad assomigliare a Imma Tataranni»

La domanda banale che fanno tutti, me compresa, è: ma lei quanto somiglia alla Imma Tataranni interpretata da Vanessa Scalera? Mariolina Venezia pazientemente risponde che no, lei è molto diversa dal suo personaggio. «Proprio questa è stata la sfida. Imma è una donna di legge che resta sempre nelle regole, io sono più anarchica e trasgressiva. Imma è legata a un modello tradizionale, ha scelto di restare a Matera, io ho vissuto in giro per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati