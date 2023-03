L'attore Domenico Cuomo (Cardiotrap di Mare Fuori) si racconta in un'intervista

Domenico Cuomo, 19enne di Gragnano, è l'attore col nome di "Cardiotrap" nella serie televisiva di Mare Fuori.

Classe 2004, l'attore ha studiato al Laborart Centro Artistico a Gragnano.

Viene scelto per il personaggio di Antonio nella serie de L’amica geniale, ha debuttato nella serie di Gomorra nel 2017, e figura anche nello show Catch-22 con la regia di George Clooney.

Alla domanda "Pensi che una persona che uccide per amore, annebbiata da questo sentimento, possa essere un minimo più giustificata rispetto a ciò che prevede la legge?" l'artista risponde:

«Io credo che nella vita possa succedere qualsiasi cosa per amore. E' un sentimento che ti percuote, una burrasca, una tempesta, a volte si rischia di perdere il senno e di fare delle cose di cui successivamente ci si pente e ci si chiede "che cosa ho fatto?". Io credo che potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma se si prova un amore tossico per una determinata persona si è più propensi a fare degli sbagli e danni irrevocabili. Io credo che sì potrebbe succedere ma non deve succedere, perchè i rapporti devono essere quanto più sani possibili».

Domenico Cuomo, insomma, vuole invitare i suoi fan a vivere sanamente un rapporto d'amore, a non imitare la figura di Cardiotrap (che è pur sempre un attore) per non incorrere in danni irrevocabili e a trovare un'anima gemella che consenta di vivere un relazione non tossica.

Successivamente risponde con un consiglio ad una domanda sulle persone (uomini e donne) che subiscono violenze, a prescindere dal fattore denuncia, con alcune parole riguardanti il tema della dipendenza da una persona tossica.

L'attore ha studiato molto con psicologi e psichiatri, per lavorare al suo personaggio, pur non avendo potuto partecipare all'incontro con i ragazzi del Carcere minorile di Nisida, come i suoi colleghi Giacomo Giorgio e Massimiliano Caiazzo, riuscendo comunque a mostrare la sua bravura al pari degli altri.

La domanda che tutti si pongono è se Cardio sarà presente nella quarta stagione di Mare Fuori. E Domenico Cuomo rassicura tutti: «Sì, sarò ancora nella serie tv »

L'attore dice che durante le registrazioni della terza stagione di Mare Fuori ha ascoltato spesso la musica di Liberato, il cantante napoletano dalla figura sconosciuta.

Molti fan hanno dubitato sul fatto che Cardio fosse Liberato, ma Domenico Cuomo dice «Cardiotrap è Cardiotrap, e Liberato è Liberato».

In attesa dell'uscita del suo prossimo film da protagonista, girato tra Napoli, Roma ed altre zone, la figura di Domenico Cuomo continua a far successo.