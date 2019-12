Paolo Bonolis a Diaco: «Non si castra un animale, voglio vedere se lo fanno a te»

Paolo Bonolis a Io e Te di Notte: «Non si castra un animale, voglio vedere se lo fanno a te...». La risposta di Pierluigi Diaco spiazza tutti. Ieri, il conduttore di Canale 5 è stato ospite nel salotto notturno di Rai1. Paolo Bonolis - che è nelle librerie con l'autobiografia Perché parlavo da solo, i cui proventi vanno alla onlus Ce.R.S. - si è raccontato con la sua proverbiale ironia, dalla carriera alla famiglia. Poi la simpatica gag con il conduttore.

: «Il primo atto d’amore nei confronti del gatto è stato tagliargli le p***. Non si castra un animale... Cioè, il gatto può fare quattro cose nella vita: mangia, dorme... la prima cosa zac! L’ho vissuta malissimo...– si rivolge a Diaco –».

La replica ironica di Pierluigi Diaco spiazza tutti: «Non corro questo pericolo...». E Bonolis ribatte: «Lo so, ma metti che una volta ti sbagli...». I due conduttori si sciolgono in una risata. Il pubblico apprezza.



