Io e Te, Diaco gela Paolo Ciavarro: «Gf Vip e Clizia Incorvaia? Non me ne importa nulla»

Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro - nato dal matrimonio con Massimo Ciavarro - sono stati ospiti oggi di Pierluigi Diaco a Io e Te. Prima di cominciare l'intervista, il conduttore ha fatto una premessa che ha un po' deluso gli appassionati di gossip televisivo. «Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla», ha detto Diaco a Ciavarro, riferendosi alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip e al fidanzamento con la coinquilina Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro è apparso molto a suo agio e ha parlato del suo rapporto con Eleonora Giorgi: «Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei». Diaco ha poi chiesto alla Giorgi se sia gelosia delle fidanzate di suo figlio: «Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva. Sono mamma di due figli maschi, ho quattro nipoti e tre fratelli quindi vivo in un mondo di maschi». Paolo Ciavarro ha concluso, fra le risate, definendo sua madre una «».

