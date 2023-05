Isabella Ricci (trono over di U&D), crisi con Fabio Mantovani? Il dettaglio che preoccupa i fan

Crisi di coppia tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani? I due protagonisti del trono over di Uomini e Donne non si seguno più sui social. O almeno così sembra ai fan. La coppia è convolata a nozze lo scorso 26 maggio 2022. Isabella Ricci aveva riscosso un grande successo da parte degli opinionisti del programma di Maria De Filippi. I suoi modi posati negli scontri con la veterana del programma Gemma Galgani la resero nota in pochissimo tempo.

La sua storia d'amore con Fabio Mantovani fece piangere il parterre femminile. La commozione per l'amore sbocciato tra i due all'interno di Uomini e Donne divenne più profondo con la promessa di matrimonio.

La destinazione della convivenza divenne Dubai e da lì in poi poche notizie per i fan.

Proprio quest'ultimi, infatti, ora preoccupati, hanno notato che i due non si seguono più su Instagram. Il presagio di una crisi della coppia sembra, dunque, essere alle porte.

Potrebbe trattarsi di semplice riservatezza, ma la loro storia è stata condivisa sui social momento per momento fino a gennaio. Entrambi non pubblicano più post da quattro mesi e non rispondono ai fan che chiedono spiegazioni.

I rumors aumentano, ma le risposte (soprattutto alle domande dei fan) non arrivano. L'ultima foto di lei la ritrae a Dubai con Edoardo Lucarelli, fashion stylist e sales consultan, all'insegna di «Moda & Friends», come si legge nel post.