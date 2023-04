«Forio, distante, bianca di luna, con il mare che gli gorgogliava torno torno, mentre un suono di campane si alzava improvviso nell'aria come uno stormo di uccelli». È quel che scrisse Truman Capote in un reportage su Ischia, pubblicato dall'«Europeo» nell'ottobre 1950. Sull'isola, dove mancava ancora l'energia elettrica, lo scrittore di New Orleans soggiornò, nel '49, per quattro mesi assieme al suo compagno. Le pagine che le dedicò descrivono una terra selvaggia, non contaminata dal turismo di massa; e anche l'amore che suscitò in lui.

«IschitiAmo», potrebbe affermare anche oggi il prezioso dandy della letteratura americana. E «IschitiAmo» intonerebbero, in coro, Visconti, Walton, Ibsen, Auden, Neruda... Proprio come il titolo di un programma Rai destinato a mostrare le multiformi ricchezze dell'isola a tutto il mondo; perché a mandarlo in onda sarà, dal 17 al 21 aprile, Rai Italia, il canale generalista per gli italiani all'estero, con una platea potenziale di 120 milioni di spettatori nei cinque continenti (repliche su RaiPlay e anche su Raidue, ma in terza serata, dunque nottetempo). Di Ischia, dei suoi sei comuni, delle loro bellezze-terme-enogastronomia-antichità-storia-dialetti-parchi naturali-spiagge-mari e monti tratterà ogni giorno Roberta Ammendola, conduttrice del format «Casa Italia», ospitando i sei sindaci, tra filmati, immagini d'archivio, interviste, personaggi tipici, servizi ed emozioni tese a esaltare le eccellenze dell'isola.

Il programma è una delle tante iniziative promosse per celebrare i 60 anni del Centro di produzione Rai di Napoli. All'incontro stampa dedicatogli ieri nel foyer dell'auditorium erano presenti i sei sindaci, l'assessore regionale al turismo, il vicesindaco di Napoli-Città metropolitana, il direttore di Rai Italia e quello della sede tv partenopea Antonio Parlati. Ìl progetto nasce come reazione all'alluvione dello scorso novembre, che ha colpito soprattutto Casamicciola, con 12 vittime, feriti, sfollati, case distrutte. «IschitAamo» vuole essere parte della politica di ricostruzione in corso.

Simonetta Calcaterra, commissario di Casamicciola: «Quattro mesi dopo, la ferita è quasi rimarginata. I servizi essenziali sono di nuovo funzionanti. Ora stiamo provvedendo al decoro urbano. Anche il lungomare è ormai libero dai segni della tragedia. Le strutture alberghiere sono pronte ad accogliere i turisti». E Felice Casucci, assessore al Turismo: «"IschitiAmo" è una preziosa opportunità, perché la Regione ha individuato proprio in Ischia, grazie alla ricchezza della sua identità, un modello di programmazione dal 2023 al 2025, valido per l'intera regione».

Fabrizio Ferragni e Roberta Ammendola aprono le porte di «Rai Italia». Il direttore: «Con quattro palinsesti differenti, imposti dai fusi orario, trasmettiamo in 174 Paesi il meglio delle tre reti generaliste e, per circa il 20%, programmi di nostra produzione, come "Casa Italia", in onda per 90 minuti dal lunedì al venerdì». E la giornalista-conduttrice: «Racconteremo l'isola ospitando i sindaci, mettendo a confronto emigranti ed emigrati tornati alle origini, mostrando immagini d'archivio, servizi degli inviati, offrendo una fotografia esatta del presente». E promette: «"Casa Italia" sarà molto accogliente, e si rivolgerà anche ai giovani, mostrando loro il coraggio di un popolo resiliente che abita in un territorio unico al mondo». Quanto ai sindaci, in conferenza stampa ricordano le eccellenze dei loro Comuni: dalla spiaggia dei Maronti (due chilometri), alla Fonte delle ninfe Nitrodi, dalle terme di Cavascura alla riforestazione della pineta Fiano, dalla festa di Sant'Anna, il 26 luglio, all'eremo di San Nicola e al «salottino» di Sant'Angelo... Ed esprimono il loro grazie alla Rai e il loro «amore viscerale», «la fierezza di appartenere a una terra antichissima crocevia di civiltà attraverso i secoli» (è Vincenzo Ferrandino, primo cittadino di Ischia, a porlo in evidenza). Resta un problema non secondario: come distribuire meglio i flussi turistici lungo l'arco dell'intero anno per evitare la barbarie di agosto? Ma, forse, la domanda non ha risposte.