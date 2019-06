Elisa Isoardi, Federcuochi le assegna il premio speciale per la Prova del Cuoco

In Italia abbiamo prodotti che tutto il mondo ci invidia grazie al nostro clima e alla biodiversità: un buon prodotto, però, deve anche essere cotto con attenzione perché la buona cucina non è un'intuizione ma una scienza esatta

La Prova del Cuoco ha saputo interpretare al meglio questo concetto basilare della corretta alimentazione grazie all'aiuto di esperti del settore e studiosi





LEGGI ANCHE: Elisa Isoardi, pioggia di commenti sessisti sulla foto in costume: «Mettiti subito a dieta»



Il premio si inserisce nell'ambito della XII edizione di "Un anno di zapping... e di like 2018/2019" organizzato dal Moige, e presentata oggi alla Camera dei Deputati, che ha recensito oltre 300 prodotti televisivi e web. Il premio si inserisce nell'ambito della XII edizione di "Un anno di zapping... e di like 2018/2019" organrecensito oltre 300 prodotti televisivi e web.

Quando si cucina - ha aggiunto Circiello - bisogna stare attenti a non cuocere troppo il cibo e a non raggiungere il punto di fumo perché si rischia di sviluppare sostanze nocive. Nella cucina quotidiana si possono commettere molti errori dannosi per la salute, per questo bisogna seguire delle regole precise

.

Venerdì 21 Giugno 2019, 17:03 - Ultimo aggiornamento: 21-06-2019 18:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA