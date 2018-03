Isola dei Famosi, Francesca Cipriani smaschera Valeria Marini: «Mi hai schifata e fatta piangere"

Francesca e Valeria ci regaleranno delle perle. #isola — Laura 🍑 (@bluishmind_) 12 marzo 2018

La Marini che fa la finta tonta con una forzata simpatia e la Cipri che appena prende parola sputtana tutti i dissapori diretta come in treno HAHAHAHAHAHAH #isola — Federica 🖤🌹💀 (@_FeeLuchessa) 12 marzo 2018

Le liti tra la Cipriani e la Marini risollevano la situazione a mezzanotte passata#Isola — Veronica💫 (@Veronic78545096) 12 marzo 2018

Valeria deve ancora arrivare sull’isola e sta già litigando con la Cipriani #isola 😂 — Divina Rose (@RealDivinaRose) 12 marzo 2018

Cipriani VS Marini...pensiamo come sarà la convivenza...incominciamo bene #isola — lucia carulli⭐️ (@carulli_lucia) 12 marzo 2018

FRANCESCA + VALERIA = ALTRO CHE 40% DI SHARE. #isola — _blue_ (@Blue03208395) 12 marzo 2018

Martedì 13 Marzo 2018, 00:21 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 10:02

Valeria Marini la prossima settimana andrà in Honduras fingendo di essere una nuova concorrente dell'isola dei Famosi.Alessia Marcuzzi annuncia durante la diretta dell'ottava puntata lo comunica ai naufraghi e a Francesca Cipriani che è stata fidanzata con l'ex marito di Valeria, Giovanni Cottone.Tra le due non scorre buon sangue, ma se la Marini finge di non ricordare, la Cipriani non perde l'ioccasione e attacca: «Ma La Marini ha il piacere di parlare con me?». «Certo - risponde la Marini - perchè non dovrei». «Perchè mi hai schifata e fatta piangere!» spiattella senza filtri la Cipriani.Un momento imbarazzante e divertente allo stesso tempo «Ma è una cosa vecchia e io non mi ricordo», prova a replicare la Marini. «Ormai è passata però ora sono qui e volevo riprendere questa cosa qui. Baci stellari», chiude tenendo il punto la Cipriani. E sui social si scatena l'ilarità.