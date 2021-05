Isola 2021, Ilary Blasy e Akash Kumar lite in diretta. Il modello furioso: «Se vuoi me ne vado a casa». Pochi giorni fa, via social, il modello dagli occhi di ghiaccio aveva annunciato che non sarebbe più stato presente in studio in puntata durante la diretta.

«La mia presenza in studio termina qua… non sarò più presente. Questa è una scelta mia. È meglio dare spazio a persone che creano dinamiche». Con un post sui social Akash Kumar aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati