Isola 2021: Beatrice Marchetti è una nuova naufraga. Ecco chi è la top model. Fisico mozzafiato, ha sfilato per Giambattista Valli a Parigi e ha posato per le più famose riviste di moda, tra cui Vogue e Donna Moderna, e ha partecipato a diversi spot pubblicitari. La Marchetti entra in diretta durante la settima puntata.

Originaria di Zone, comune in provincia di Brescia, classe 1996, Beatrice Marchetti si è trasferita a Milano a soli 17 anni per inseguire il suo sogno di fare la modella. Ha sfilato per Giambattista Valli a Parigi e ha posato per le più famose riviste di moda, tra cui Vogue e Donna Moderna, e ha partecipato a diversi spot pubblicitari.

La modella venticinquenne ha ottenuto anche un piccolo ruolo sul grande schermo al film "Loro" una pellicola in due parti di Sorrentino con Riccardo Scamarcio. Non si hanno notizie ufficiali se sia single o in compagnia, di certo non passerà inosservata sull'Isola dei Famosi 2021.