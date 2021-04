Isola 2021, Elisa Isoardi attacca Zorzi. Stefania Orlando lo difende: «Ha visto un altro GF»

Isola 2021, Elisa Isoardi attacca Zorzi in diretta. Stefania Orlando lo difende: «Ha visto un altro GF». La fame inizia a farsi sentire sull'Isola, ma se durante la settimana i naufraghi litigano tra loro, durante la diretta si spegne tutto. Niente più attriti e o dinamiche che smorzano il divertimento.

Se in settimana i naugfraghi non se le mandano a dire, durante la diretta dell'Isola dei Famosi 2021, i concorrenti sembrano essere tutti amici. Un atteggiamento che Tommaso Zorzi, dallo studio ha sottolineato con una provocazione: «Basta con questo buonismo, smorzate tutto e siete noiosi».

«Ma quale buonismo Tommaso - replica piccata la Isoardi - la stessa cosa facevi tu al GF», «No amore infatti l'ho vinto», chiude Tommaso. L'attacco della Isoardi a Zorzi non è piaciuto a un'ex gieffina , Stefania Orlando che via Twitter ha sostenuto come sempre il suo amico: «Evidentemente la Isoardi ha visto un altro GF».