Isola 2021, nuova gaffe di Ilary Blasi: «Ora mi danno un altro tapiro»

Isola 2021, nuova gaffe di Ilary Blasi a due minuti dall'inizio della diretta: «Ora mi danno un altro tapiro». Dopo «Vi faccio entrare nella patata», anzichè Palapa la Blasi segna un nuovo record. A pochi minuti dall'inizio della seconda puntata la Capitana ne ha combinata, si fa per dire, un'altra.

Nuova gaffe per Ilary Blasi nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2021 in onda giovedì 18 marzo. A pochissimi minuti dal''inizio della diretta, due per la precisione, la Blasi nello spiegare il regolamento è inciampata in un nuovo lapsus.

Questa volta non c'è una "patata" di mezzo, come è accaduto durante la prima puntata, ma un vecchio amore della Blasi, ovvero il Grande Fratello.

«Solo voi potete decidere chi dovrà abbandonare la casa (avrebbe voluto dire la Palapa ndr) ... no vabbè la casa la lasciamo dall'altra parte, Ora mi danno un nuovo tapiro? vabbè Staffelli se vuoi me lo vieni a dare qui però». Come sempre tutto si risolve con un sorriso.

