Isola 2021, novità per la finalissima: tutti in Honduras. Per la prima volta nella storia del reality, la proclamazione del vincitore dell'Isola dei Famosi non avverrà in Italia, nel rispetto delle misure anti anti covid. Questa sera durante la diretta delle 19ma puntat.a che seguiremo come sempre su leggo.it scopriremo chi verrà elimanto tra: Fariba Teherani Isolde Kostner e Rosaria Cannavò.

Grandi novità in vista della finale dell'Isola dei Famosi 2021 che si terrà lunedì 7 giugno. Per la prima volta nella storia del reality, non ci sarà la proclamazione del vincitore in studio, ma avverrà tutto in Honduras.

Come abbiamo potutto notare puntata dopo puntata, i naufraghi eliminati dall'Isola dei Famosi 2021, non sono potuti essere subito presenti in studio perché i protocolli anti-Covid prevedono la quarantena obbligatoria.

Per poter proclamare il vincitore in studio, infatti, avrebbero dovuto interrompere le riprese in Honduras e far fare una quarantena ai naufraghi di almeno 15 giorni, cosa decisamente difficile considerati i due appuntamenti settimanali con la diretta del lunedì e del venerdì, la soluzione più semplice, come anticipato da tvblog, dunque è lasciare i naufraghi dove sono.

A mrzo, circa, l'ex naufrago Marco Maddaloni durante una diretta web con "Casa Chi", aveva paventato questa ipotesi che a quanto pare è risultata l'unica praticabile.